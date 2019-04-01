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Общество

Пиццамейкер в Пскове зарабатывает в два раза меньше московского коллеги

В Пскове пиццамейкер в среднем зарабатывает 21 тысячу рублей в месяц, сообщает Superjob. Его коллеги в Москве могут рассчитывать в среднем на заработок в 38 тысяч рублей в месяц, а в Санкт-Петербурге – на 31 тысячу рублей в месяц.

В других крупных городах, расположенных по соседству с Псковской областью, средняя зарплата представителей данной профессии достигает следующих показателей: Тверь – 24 тысячи рублей, Великий Новгород, Смоленск – 21 тысяча рублей. В Ленинградской области, граничащей с Псковской, пиццамейкер зарабатывает 26 тысяч рублей.

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