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Своим взглядом на мир юмора поделится Талгат Баталов в проектном офисе «Команды 2018» сегодня

Сегодня, 1 апреля, в 19:00 в Пскове в проектном офисе «Команды 2018» состоится творческая встреча с актером и режиссером Талгатом Баталовым «ОРУ!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе проектного офиса.

Отмечается, что Талгат Баталов поделится своим взглядом на мир юмора, выслушает точку зрения псковичей и расскажет об искусстве театральной комедии.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Проектный офис находится на улице Некрасова, дом 19.

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