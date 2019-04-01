Своим взглядом на мир юмора поделится Талгат Баталов в проектном офисе «Команды 2018» сегодня

09:26, 01 апреля 2019, ПАИ

Сегодня, 1 апреля, в 19:00 в Пскове в проектном офисе «Команды 2018» состоится творческая встреча с актером и режиссером Талгатом Баталовым «ОРУ!». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе проектного офиса.

Отмечается, что Талгат Баталов поделится своим взглядом на мир юмора, выслушает точку зрения псковичей и расскажет об искусстве театральной комедии.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь. Проектный офис находится на улице Некрасова, дом 19.