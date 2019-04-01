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Общество

За фиктивную регистрацию двух узбечек и таджика великолучанку ждёт суд

В отношении 49-летней жительницы Великих Лук, которая фиктивно зарегистрировала и поставила на миграционный учет ОВМ ОМВД России по городу иностранных граждан, возбуждено уголовное дело. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре.

13 февраля гражданка фиктивно зарегистрировала в своём доме двух гражданок Республики Узбекистан, не имея намерения предоставлять им жилое помещение для фактического проживания. 14 февраля она фиктивно поставила на миграционный учет гражданина Республики Таджикистан.

Женщине может грозить три года колонии.

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