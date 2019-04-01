Утечка персональных данных покупателей зафиксирована в России

11:17, 01 апреля 2019, ПАИ

В России из-за перенастройки программного обеспечения кассовых аппаратов персональные данные граждан передаются третьим лицам. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на оператора фискальных данных «Первый ОФД».

В сервисном центре оператора отметили, что сегодня на российском рынке имеет место практика, когда из-за изменения программного обеспечения кассовые аппараты могут пересылать данные покупателей третьим лицам. Причём такое возможно без ведома владельцев устройств.

По договору вся информация должна помещаться только в ОФД, но, как оказалось, данные могут быть использованы не в интересах потребителей, например, для анализа предпочтений покупателей и конкурентной разведки.

По мнению экспертов, риски утечки персональных данных по таким фискальным каналам преувеличены.