0
16:44
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
12:30
В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело
11:30
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности
11:15
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
09:32
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
13:50
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
12:40
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
Еще новости
Происшествия

78-летний житель Дно отравился угарным газом на пожаре в своей квартире

31 марта в 2:38 в Дно в доме на улице Энергетиков в двухкомнатной квартире сгорели кровать и стена комнаты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 78-летний хозяин квартиры доставлен в районную больницу с отравлением угарным газом. Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.

По той же причине 30 марта в 15:57 в Великолукском районе в деревне Зимари сгорели баня и нежилой дом, а 1 апреля в 2:58 в Усвятском районе в деревне Коровница - 2 нежилых дома и 2 бани.

Из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи в субботу в 18:51 в Пскове на улице Подберезской в бане в дымоходе сгорела сажа, закопчен потолок. В воскресенье в 19:44 в Себежском районе Ковалево-Сиженье в бане обгорел предбанник. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
29 марта 2019
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело
29 марта 2019
В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело 1
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности
29 марта 2019
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности 1
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
29 марта 2019
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
29 марта 2019
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
28 марта 2019
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
27 марта 2019
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области
27 марта 2019
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области

Идет загрузка...