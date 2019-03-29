78-летний житель Дно отравился угарным газом на пожаре в своей квартире

09:30, 01 апреля 2019, ПАИ

31 марта в 2:38 в Дно в доме на улице Энергетиков в двухкомнатной квартире сгорели кровать и стена комнаты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 78-летний хозяин квартиры доставлен в районную больницу с отравлением угарным газом. Пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.

По той же причине 30 марта в 15:57 в Великолукском районе в деревне Зимари сгорели баня и нежилой дом, а 1 апреля в 2:58 в Усвятском районе в деревне Коровница - 2 нежилых дома и 2 бани.

Из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи в субботу в 18:51 в Пскове на улице Подберезской в бане в дымоходе сгорела сажа, закопчен потолок. В воскресенье в 19:44 в Себежском районе Ковалево-Сиженье в бане обгорел предбанник. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.