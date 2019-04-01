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Общество

Россияне начали чаще путешествовать без багажа

Россияне стали чаще летать на самолете без багажа. Об этом свидетельствуют данные опроса агрегаторов авиабилетов, пишет газета «Известия».

Фото Дарьи Хватковой

Число безбагажных билетов увеличилось до 35%, в 2016 году их доля составляла 26%. На внутренних авиарейсах сейчас она составляет до 40%. Торговые компании объясняют это низкой стоимостью билетов подобного типа.

По информации мониторинговых сервисов, в зависимости от авиакомпании, времени вылета и других факторов пассажиры могут сэкономить до трети от стоимости перелета с багажом.

В то же время эксперты отметили, что дешевизна безбагажных перелетов может сказаться на стоимости остальных услуг и опций на рейсах.

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