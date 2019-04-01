Россияне начали чаще путешествовать без багажа

09:45, 01 апреля 2019, ПАИ

Россияне стали чаще летать на самолете без багажа. Об этом свидетельствуют данные опроса агрегаторов авиабилетов, пишет газета «Известия».

Число безбагажных билетов увеличилось до 35%, в 2016 году их доля составляла 26%. На внутренних авиарейсах сейчас она составляет до 40%. Торговые компании объясняют это низкой стоимостью билетов подобного типа.

По информации мониторинговых сервисов, в зависимости от авиакомпании, времени вылета и других факторов пассажиры могут сэкономить до трети от стоимости перелета с багажом.

В то же время эксперты отметили, что дешевизна безбагажных перелетов может сказаться на стоимости остальных услуг и опций на рейсах.