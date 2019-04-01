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Общество

Росгвардия призывает псковичей активнее использовать портал госуслуг

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области призывает жителей региона активнее использовать возможности Единого портала госуслугКак сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, Центр предоставляет населению услуги, связанные с оборотом гражданского оружия через Единый портал государственных услуг.

Отмечается, что если подавать заявление через портал госуслуг, то посещать Центр или районные подразделения не нужно будет так часто, как при обычной подаче. Каждому гражданину дату и время получения документов назначают индивидуально.

Также в ведомстве подчеркивают, что при использовании портала при подаче заявления, гражданину предоставляется скидка в размере 30%.

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