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Общество

Продукты пытался украсть пскович в магазине на Рижском проспекте

31 марта в Пскове сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в краже продуктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Около 17:00 на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал о срабатывании сигнализации в магазине на Рижском проспекте. Прибывшим на место происшествия росгвардейцам работники торговой точки указали на мужчину, который взял с витрины продукты и попытался скрыться, не расплатившись за товар.

Сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего нарушителя и передали его полиции.

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