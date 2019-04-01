Ярмарку вакансий проведёт Центр занятости 3 апреля в Пскове

15:08, 01 апреля 2019, ПАИ

3 апреля Центр занятости населения по Пскову и Псковскому району проведёт ярмарку вакансий. Мероприятие пройдёт по адресу: улица Коммунальная, 71а, сообщили Псковскому агентству информации в организации. Ярмарка вакансий продлится с 10:00 до 13:00.

Все желающие смогут встретиться с работодателями и подобрать варианты трудоустройства. Псковским предприятиям, в частности, требуются швеи, закройщики женской верхней одежды, энергетик, главный механик, электромонтёр по эксплуатации электросчётчиков, слесарь-сантехник, станочник широкого профиля, токарь, фрезеровщик, специалист по маркетингу.

На ярмарке можно будет получить консультации по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию для граждан предпенсионного возраста (федеральный проект «Старшее поколение»). Кроме того, можно будет получить консультацию психолога и других специалистов по вопросам трудоустройства или открытия собственного дела.