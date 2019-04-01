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Общество

Более 17 тысяч псковичей будут получать повышенные соцпенсии с 1 апреля

С 1 апреля в Псковской области проиндексированные на 2% социальные пенсии будут получать 17,3 тысячи пенсионеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Социальные пенсии выплачиваются по старости, если у человека отсутствует страховой стаж и баллы, а также, если их не хватает для назначения страховой пенсии (если человек официально нигде не работал или работал очень мало). При этом, пенсии по старости назначаются на 5 лет позже, чем страховые. В этом году женщины выходят на социальную пенсию в 60,5 лет, мужчины — в 65,5 лет. Получать соцпенсию могут также инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети, потерявшие кормильца, и дети, родители которых неизвестны.

В итоге социальные пенсии в среднем увеличатся на 163 рубля и составят 8 тысяч 308 рублей.

В частности, инвалиды Великой Отечественной войны (ВОВ) будут получать на 280 рублей больше, и их пенсия составит 34 тыс. 067 рублей. У участников ВОВ пенсия проиндексируется на 225 рублей, и они будут получать 35 тысяч 050 рублей. Выплаты для инвалидов с детства в среднем вырастут на 190 рублей и составят 9 тысяч 685 рублей, у детей-инвалидов - на 248 рублей, они будут получать 12 тысяч 681 рублей.

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