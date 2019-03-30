Семья Яцко представит Псковскую область на Всероссийском фестивале семейных команд в Сочи

14:02, 01 апреля 2019, ПАИ

Семья Яцко из Пскова стала победителем Семейного фестиваля ГТО в Пушкинских Горах. Они представят Псковскую область на Всероссийском фестивале семейных команд 1-4 мая в Сочи. Второе место — у семьи Рыцевых из Печор, «бронза» - у семьи Драгуновых из Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковской области.

Всего в спортивном турнире приняли участие восемь семей из шести районов. Команды включали в себя несколько поколений: от внуков до бабушек и дедушек. Самой возрастной участницей соревнований стала 66-летняя Ольга Тимофеева из Порхова.

Первое место в личном первенстве среди девочек заняла псковичка Виктория Яцко, среди мальчиков — пскович Тимофей Драгунов. Золотую награду для мам получила Ольга Яцко из Пскова, среди пап лучшим стал печерянин Владимир Рыцев. «Золото» среди бабушек завоевала псковичка Валентина Яцко, а единственный дедушка из Печор Николай Рыцев показал лучший результат среди всех взрослых участников фестиваля.