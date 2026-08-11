17 экипажей подали заявки на участие в ралли «Пушкинские Горы»

09:48, 11 августа 2026, ПАИ

17 экипажей подали заявки на участие в 11-м этапе Кубка России ралли «Пушкинские Горы», которое пройдёт с 20 по 22 августа. Об этом ПАИ сообщили организаторы соревнований.

В числе спортсменов, подавших заявки на участие, представители Санкт-Петербурга, Адыгеи, Краснодарского края, Карелии, Москвы, а также Свердловской, Ярославской, Ленинградской, Владимирской и Московской областей. Пока самые наполненные классы – 1600Н и 2000Н, где заявлено по четыре экипажа.

Общая протяжённость трассы составит 272 километра, из них 85 километров – боевые спецучастки. Организаторы принимают заявки на участие до 14 августа. Тестовые заезды состоятся в четверг, 20 августа, в Опочецком округе. На следующий день пройдут ознакомление и церемония открытия.

Гонка носит статус финального этапа чемпионата Псковской области по ралли и финального этапа Кубка Содружества – «Трофей Александра Невского».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».