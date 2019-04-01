Квалификационный отбор производителей-экспортёров начался в Псковской области

15:50, 01 апреля 2019, ПАИ

Начался квалификационный отбор региональных производителей, которые занимаются реализацией корпоративных программ повышения конкурентоспособности в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области.

Информацию о проведении квалификационного отбора и необходимый пакет документов можно найти на сайте комитета.

Квалификационный отбор продлится 45 дней - с 1 апреля по 15 мая. Дополнительную информацию можно получить у сотрудников комитета по телефону 8 (8112) 29-97-29 (добавочный 129,110).

Контактное лицо - заместитель начальника отдела промышленности и поддержки экспорта Комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Ольга Черникова. Связаться с ней можно по телефону 8 (8112) 29-9-7-29 (добавочный 110), of.chernikova@economics.pskov.ru.

Также вопросы следует направлять ведущему специалисту Центра поддержки экспорта Автономной некоммерческой организации «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Марии Голубевой по телефону 8 (8112) 29-97-29 (добавочный 129), mv.golubeva@invest.pskov.ru.