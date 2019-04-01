Более 17 тысяч погибших воинов найдено и перезахоронено в Псковской области за 25 лет

12:44, 01 апреля 2019, ПАИ

29 марта «Вахта Памяти» отметила свое 25-летие, за эти годы в Псковской области было найдено и перезахоронено 17 тысяч погибших участников Великой Отечественной войны. Об этом заявил руководитель военно-патриотического поискового объединения Псковской области «След пантеры» Геннадий Корольков в прямом эфире проекта ПАИ-live 1 апреля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Геннадия Королькова, одной из задач организации «След пантеры» - найти пропавшего воина. Кроме того, объединение занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Руководитель организации также рассказал, что с 1994 года в регионе существуют 4 поисковых отряда: «Поиск» (Новосокольнический район), «Неизвестный отряд» (Гдовский район), псковский поисковый отряд и «Поиск» (Стругокрасненский район). Геннадий Корольков отметил, что за это время были созданы 28 отрядов, например, свои поисковые отряды есть в Дновском и Бежаницком районах. Туда вошли и молодежные организации.