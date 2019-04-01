Ограничения на вылов рыбы вводятся в Псковской области

12:51, 01 апреля 2019, ПАИ

В Псковской области введены ограничения по ловле рыбы из-за весеннего нереста, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

На Псковско-Чудском водоеме запрещено ловить судака и леща с 25 апреля по 15 июня, а с 1 апреля по 15 мая – щуку.

На остальных водоемах, которые имеют рыбохозяйственное значение, ловить щуку запретили с 1 апреля по 10 мая, судака с 5 мая по 15 июня, а раков – от распаления льда и до 15 июля.

С момента таяния льда и до 15 июня начинается весенний запрет на использование моторных судов на всех водоемах области.