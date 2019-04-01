72 тонны эстонской кильки уничтожили в Псковской области

14:48, 01 апреля 2019, ПАИ

В Псковской области на территории завода ООО «Ветсанэкология» сожгли 72 тонны балтийской кильки из Эстонии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Груз задержали в декабре 2018 года в многостороннем пункте пропуска в Ивангороде Ленинградской области. В рамках межведомственного взаимодействия должностные лица Управления Россельхознадзора и Кингисеппской Таможни, в связи с подтвержденным фактом принадлежности партии продукции «Килька балтийская неразделанная пряного посола замороженная» к категории «санкционная», приняли решение об изъятии и уничтожении груза.