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Общество

Порядка 7,5 тысяч упаковок семян без документов обнаружены на рынках Пскова и Великих Лук

На рынках Пскова и Великих Лук обнаружены порядка 7,5 тысяч упаковок семян и 45 килограммов лука-севка, которые продавались без документов, подтверждающих их сортовую принадлежность и качество. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

По факту выявленных нарушений возбуждены дела по статье 10.12 КоАП РФ. В результате вынесены 14 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе пять административных штрафов и девять предупреждений. 

В случае обнаружения некачественных или подозрительных семян граждане могут обращаться в отдел государственного надзора в области карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям по адресу: Псков, улица Николая Васильева, 77 или по телефону: 29-20-13.

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