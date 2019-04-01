III-й Пасхальный молодёжный фестиваль пройдет в Великих Луках 5 мая

16:54, 01 апреля 2019, ПАИ

5 мая состоится III-й Пасхальный молодёжный фестиваль в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии. Он откроется в 15:00

Мероприятие, в котором примут участие песенные, танцевальные творческие коллективы и сольные исполнители, представленные не только церковными округами Великолукской епархии, но и муниципальными учреждениями города Великие Луки и районов, пройдет в малом зале «Дома культуры Ленинского комсомола» (улица Зверева, 29).

Дополнительную информацию можно получить у руководителя Молодежного отдела Великолукской епархии Натальи Ласкиной по телефону +7 (911) 899-56-24 (molodost-vl@yandex.ru), а также у руководителя Отдела культуры Великолукской епархии Дмитрия Васильева по телефону +7 (911) 351-97-22 (cultura@luki-eparhia.ru).

Организаторы мероприятия – Молодёжный отдел и Отдел культуры Великолукской епархии.