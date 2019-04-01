Более 40 нарушителей задержали в выходные дни псковские пограничники

16:56, 01 апреля 2019, ПАИ

30-31 марта более 40 нарушителей правил пограничного режима задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате нарушители заплатили штрафов на сумму в 26 тысяч рублей.

В ведомстве отметили, что въезд и проход в пограничную зону разрешен только при наличии документов, удостоверяющих личность, и индивидуальных или коллективных пропусков. Места въезда в пограничную зону установлены на путях сообщения и обозначены предупреждающими знаками. Нарушение установленных правил пограничного режима грозит административной ответственностью в виде предупреждения или штрафа.

Порядок и сроки выдачи пропусков в пограничную зону регламентируются приказом ФСБ России от 7 августа 2017 года № 455, текст которого находится в открытом доступе, в том числе на официальном сайте ведомства.