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Общество

К всероссийской акции «Будь здоров!» присоединится Псковская область

2-8 апреля в Псковской области пройдут мероприятия, приуроченные к всероссийской акции «Будь здоров!», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению и фармации Псковской области.

В частности, 3 апреля в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса на Народной, 20 состоится тренинг по профилактике рискованного поведения в подростково-молодежной среде. В этот же день в Моглинской школе в Неёлово-2 (Псковский район) состоится День здоровья, в рамках которого запланированы занятия по основам здорового питания, профилактике буллинга и рискованного поведения в подростковой среде.

4 апреля с 13:00 до 16:00 в колледже профессиональных технологий организуют фестиваль здоровья «Поверь в себя!» 

5 апреля с 12:30 до 14:00 в Детском парке Пскова состоится акция «Будь здоров!». Волонтёры проведут среди псковичей опрос «Моё питание», расскажут о принципах здорового питания и раздадут информационные буклеты. 

8 апреля в 15:00  в Областном центре медицинской профилактики пройдёт информирование участников групп о важности профилактики заболеваний, укрепления здоровья и приобщения к здоровому образу жизни.

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