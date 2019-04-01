К всероссийской акции «Будь здоров!» присоединится Псковская область

16:45, 01 апреля 2019, ПАИ

2-8 апреля в Псковской области пройдут мероприятия, приуроченные к всероссийской акции «Будь здоров!», сообщили Псковскому агентству информации в комитете по здравоохранению и фармации Псковской области.

В частности, 3 апреля в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса на Народной, 20 состоится тренинг по профилактике рискованного поведения в подростково-молодежной среде. В этот же день в Моглинской школе в Неёлово-2 (Псковский район) состоится День здоровья, в рамках которого запланированы занятия по основам здорового питания, профилактике буллинга и рискованного поведения в подростковой среде.

4 апреля с 13:00 до 16:00 в колледже профессиональных технологий организуют фестиваль здоровья «Поверь в себя!»

5 апреля с 12:30 до 14:00 в Детском парке Пскова состоится акция «Будь здоров!». Волонтёры проведут среди псковичей опрос «Моё питание», расскажут о принципах здорового питания и раздадут информационные буклеты.

8 апреля в 15:00 в Областном центре медицинской профилактики пройдёт информирование участников групп о важности профилактики заболеваний, укрепления здоровья и приобщения к здоровому образу жизни.