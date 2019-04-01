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Общество

Геннадий Григорьев примет участие в экологическом форуме «Единой России» в Челябинске

Депутат Псковского областного Собрания, куратор проекта «Единой России» «Чистая страна» в Псковской области Геннадий Григорьев, примет участие в первом федеральном экологическом форуме партии, который пройдет 19 апреля в Челябинске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Участники форума обсудят вопросы реализации реформы обращения с отходами в регионах, качество атмосферного воздуха и квотирования выбросов, а также развития эковолонтерства. «Одной из ведущих тем форума станет реализация реформы обращения с отходами, вторая тема затронет качество атмосферного воздуха и квотирование выбросов, третья коснется развития эковолонтерства», - сказал председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, выступая на селекторном совещании на тему «Внедрение в регионах системы раздельного накопления и переработки твердых коммунальных отходов».

По словам Владимира Бурматова, на форуме можно будет подвести и обсудить итоги первых четырех месяцев действия «мусорной» реформы. «Безусловно, будет звучать тема переработки, раздельного накопления отходов, повышения прозрачности и декриминализации данных процедур», - сообщил он, добавив, что на форуме ожидается порядка 600 участников, в том числе, достаточно широкий круг экспертов: представители депутатского корпуса, волонтерских движений, общественники, экологи.

Кроме того, на форуме обсудят вопросы, связанные с исполнением указа президента Владимира Путина о наведении порядка в 12 городах, испытывающих наиболее сильное негативное влияние на окружающую среду, реализация закона о наилучших доступных технологиях, в том числе, установке счетчиков на трубы предприятий-загрязнителей, которые должны фиксировать порядка 60% выбросов в атмосферу и воду.

Координатор партпроекта рассказал также, что на форуме представят два партийных информационных ресурса, посвященные, в частности, тематике реформы обращения с отходами. «Один из них - сервис «Зеленая карта», который расскажет, в том числе, о реализации нацпроекта «Экология», партпроекта «Чистая страна». Это интерактивная карта, демонстрирующая реальную ситуацию с рекультивацией полигонов, строительством специальных сооружений по очистке воды, а также мероприятий, направленных на сохранение и очистку водоемов», - отметил Владимир Бурматов.

Второй сервис - «Красная кнопка» - создан для сбора оперативной информации о проблемах окружающей среды - загрязнении воздуха, воды, водоемов, несанкционированных свалках и других нарушениях. «Данный сервис поможет собрать обращения граждан и составить рейтинг основных экологических угроз. Мы планируем установить такие сервисы всем нашим региональным секретарям и коллегам в Минприроды, чтобы они могли в режиме онлайн видеть возникающие очаги напряжения и оперативно реагировать», - резюмировал координатор партпроекта.

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