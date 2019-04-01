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Общество

Около 51 тысячи рублей взыскали с псковских браконьеров рыбинспекторы за неделю

С 25 по 31 марта в Псковской области рыбинспекторы выявили 10 административных правонарушений, наложили штрафов на 7 тысячу рублей, взыскали – 50 тысяч 500 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

За неделю инспекторы также изъяли у нарушителей 2 килограмма рыбы, 28 незаконных орудий лова и 1 транспортное средство.

Всего за прошедшую неделю государственные инспекторы Северо-Западного территориального управления Росрыболовства выявили 118 административных правонарушений и наложили штрафов на сумму 417 тыс. 600 рублей.  

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