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Общество

Дни открытых дверей пройдут в налоговых инспекциях Псковской области 4 и 5 апреля

4 и 5 апреля в налоговых инспекциях Псковской области пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Все желающие смогут получить профессиональную консультацию и квалифицированную помощь налоговых инспекторов. Специалисты службы помогут заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц, расскажут о том, кому и в какие сроки необходимо ее представить. Также в рамках акции жители региона узнают о наличии, либо отсутствии задолженности по НДФЛ, кто имеет право на налоговые вычеты и как их получить, как правильно пользоваться онлайн-сервисами ФНС России.

Кроме того, псковичи смогут подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» (при наличии паспорта) или восстановить логин и пароль для авторизации. В УФНС отметили, что данный сервис позволяет получать актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам, о суммах начисленных и уплаченных платежей, получать и распечатывать уведомления и квитанции.

Во время проведения акции инспекции будут открыты с 9:00 до 20:00. В операционных залах будут работать дополнительные консультанты. 

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