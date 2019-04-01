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Общество

Более трех тысяч жителей Псковской области заболели ОРВИ на прошлой неделе

С 25 по 31 марта в Псковской области зарегистрированы 3 тысячи 269 случаев заболевания ОРВИ, в Пскове – 1 тысячи 751. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону, заболеваемость по области ниже недельного эпидемического порога на 59,3%, в  Пскове - на 16,5%.

Всего за неделю госпитализировали 89 человек.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на среднем уровне, отметили специалисты. За неделю обследованы 28 больных с признаками ОРВИ, у одного диагностирован вирус А (H1N1)-2009, у трёх - А несубтипированные вирусы, у трех - А (H3N2), у шести – парагрипп (1,3), у двух – аденовирусы, у двух – РС – вирусы, у одного обследуемого – другие вирусы.

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