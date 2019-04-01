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Общество

Аутентичные псковские закуски и напитки можно будет попробовать на «Пасхальном фестивале»

Организаторы традиционного «Пасхального фестиваля», который пройдет в Пскове 28 апреля, подготовят к празднику псковские аутентичные закуски и напитки, сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодёжном центре.

Группа компаний «Ресторанный партнер», которая является партнером традиционного «Пасхального фестиваля», подготовит к празднику псковские пирожки - борканник, накрепок и губние. Также можно будет попробовать пасху из творога, охотничью похлёбку из дикой утки, подкопченые колбаски с сыром, квашеную капусту со специями, драники со сметаной, клюквенный морс и скобарскую медовуху. 

С 10:00 до 12:00 в рамках фестиваля на Золотой набережной в Пскове пройдет «Добрый завтрак», куда можно будет прийти со своими куличами и угостить каждого участника. Авторы лучших блюд получат подарки.

Организаторами фестиваля являются Псковский городской молодежный центр, ООО «Корпорация отдыха и развлечений», благотворительный марафон «Добрый Псков» при поддержке Свято-Троицкого кафедрального собора.

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