Аутентичные псковские закуски и напитки можно будет попробовать на «Пасхальном фестивале»

18:53, 01 апреля 2019, ПАИ

Организаторы традиционного «Пасхального фестиваля», который пройдет в Пскове 28 апреля, подготовят к празднику псковские аутентичные закуски и напитки, сообщили Псковскому агентству информации в городском Молодёжном центре.

Группа компаний «Ресторанный партнер», которая является партнером традиционного «Пасхального фестиваля», подготовит к празднику псковские пирожки - борканник, накрепок и губние. Также можно будет попробовать пасху из творога, охотничью похлёбку из дикой утки, подкопченые колбаски с сыром, квашеную капусту со специями, драники со сметаной, клюквенный морс и скобарскую медовуху.

С 10:00 до 12:00 в рамках фестиваля на Золотой набережной в Пскове пройдет «Добрый завтрак», куда можно будет прийти со своими куличами и угостить каждого участника. Авторы лучших блюд получат подарки.

Организаторами фестиваля являются Псковский городской молодежный центр, ООО «Корпорация отдыха и развлечений», благотворительный марафон «Добрый Псков» при поддержке Свято-Троицкого кафедрального собора.