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Полицейские и ГИМС МЧС России усилили контроль за маломерными судами в Псковской области

Полицейские и ГИМС МЧС России усилили контроль за маломерными судами в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В целях охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан, предотвращения травматизма и гибели людей на водных объектах, а также выявления граждан, не соблюдающих правила безопасности, полицейские и инспекторы ГИМС МЧС России по Псковской области проводят профилактические мероприятия.

В ходе работы инспекторы проверяют у судоводителей наличие необходимых документов: удостоверений на право управления маломерным судном, судовых документов, свидетельств о техническом освидетельствовании.

Также контролируется укомплектованность судов спасательными средствами и места спусков на воду. Особое внимание уделяется водителям гидроциклов. Эта техника является источником повышенной опасности, требующим строгого соблюдения мер предосторожности.

Ранее сообщалось, что более полусотни нарушений при эксплуатации маломерных судов выявили в Псковской области с начала сезона.

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