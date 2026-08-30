Творческие коллективы великолукской земли выступают на сцене в Финском парке Пскова

16:42, 30 августа 2026, ПАИ

Творческие коллективы великолукской земли выступают на сцене в Финском парке Пскова в рамках выставки «Россия начинается здесь». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области









Великолукский район – это богатая история и легендарные имена. Здесь родились братья-исследователи Арктики Лаптевы, а на Малкинской высоте совершил подвиг Матвей Кузьмин – Герой Советского Союза. На территории района находится мемориал на месте деревни Андрюково, где в 1942 году фашисты сожгли 360 мирных жителей.

«Здесь сохранились дворянские усадьбы – в Захино бывал сам Пётр I, посадивший здесь дубы. В селе Успенское возрождается мужской монастырь с храмом 1877 года. Гордость района – Герой Социалистического Труда Иван Васягин, возглавлявший легендарный колхоз «Россия». Приходите в куб № 3 – Великолукская земля ждёт вас!» – призвали в ТКД.

Ранее сообщалось, что Пушкиногорский округ открыл финальный день выставки «Россия начинается здесь», далее – Пыталовский и Себежский округа. Всего пять муниципалитетов региона представляют свою историю в этот день.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.