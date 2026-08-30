Пыталовский и Себежский округа представили свою историю на выставке «Россия начинается здесь»

15:27, 30 августа 2026, ПАИ

Ещё два муниципальных округа представили свою историю на выставке «Россия начинается здесь» в Финском парке Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Куб № 22 представляет Пыталовский муниципальный округ. Первое упоминание о Пыталово датируется 1782 годом. Деревня начала активно расти в XIX веке, когда в 1863 году здесь открыли полустанок на железной дороге, а сохранившееся здание вокзала 1904 года – настоящий памятник архитектуры в стиле модерн. Город пережил непростой век: в 1920-е годы он входил в состав Латвии, несколько раз менял название. Сегодня это приграничный район с развитой таможенной службой.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области











«На экспозиции в кубе № 22 – история края в экспонатах, а для гостей проводят мастер-классы, в том числе по разукрашиванию петушка на палочке. Приходите знакомиться с Пыталовским округом!» – призвали организаторы.

А сейчас на сцене Себежский муниципальный округ. На территории этого удивительного края расположено 366 озёр и именно здесь находится Себежский национальный парк – настоящая жемчужина псковской природы с чистыми водами, древними лесами и уникальными ландшафтами.



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области



Фото: Театрально-концертная дирекция Псковской области















Себежская земля помнит героические страницы истории. Именно здесь, в годы Великой Отечественной войны, сражалась легендарная 79-я Идрицкая стрелковая дивизия, водрузившая Знамя Победы у стен Рейхстага. А на стыке границ трёх государств – России, Беларуси и Латвии – стоит Курган Дружбы, символ единства и памяти.

«Но Себежский край славен не только природой и историей. Это родина талантливых людей, среди которых – Владимир Тюрягин, художник Российской Федерации, чьи работы известны далеко за пределами области. И таких мастеров здесь немало! В кубе № 23 – экспозиция, посвящённая природе, подвигу и творчеству. Приходите – Себежский край удивляет!» – отметили в ТКД.

Ранее сообщалось, что Пушкиногорский округ открыл финальный день выставки «Россия начинается здесь». Всего пять муниципалитетов региона представляют свою историю в этот день.

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.