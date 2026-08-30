Неделя в Псковской области начнётся с гроз, дождей и тепла
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области в понедельник, 31 августа. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём местами возможна гроза, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Будет дуть ветер южных направлений умеренный. Температура по области ночью составит +10...+15 градусов, днём – +19...+24.
В Пскове также пройдут кратковременные дожди, температура ночью опустится до +12...+14 градусов, а днём столбики термометров покажут +21...+23. Атмосферное давление низкое.
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