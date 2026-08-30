Неделя в Псковской области начнётся с гроз, дождей и тепла

17:00, 30 августа 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области в понедельник, 31 августа. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём местами возможна гроза, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Будет дуть ветер южных направлений умеренный. Температура по области ночью составит +10...+15 градусов, днём – +19...+24.

В Пскове также пройдут кратковременные дожди, температура ночью опустится до +12...+14 градусов, а днём столбики термометров покажут +21...+23. Атмосферное давление низкое.