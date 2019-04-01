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Общество

Обучающий семинар для студентов провели псковские полицейские

Сотрудники отдела профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Псковской области провели обучающий семинар для студентов, которые летом будут работать вожатыми в детских оздоровительных лагерях.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на семинаре обсуждались причины, признаки и последствия употребления наркотиков. Стражи порядка рассказали студентам об ответственности, которая установлена за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Также они назвали алгоритм действий, который необходимо предпринять в случае, если студенты заподозрят несовершеннолетних в употреблении наркотиков. 

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