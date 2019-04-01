Обучающий семинар для студентов провели псковские полицейские

19:52, 01 апреля 2019, ПАИ

Сотрудники отдела профилактики Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Псковской области провели обучающий семинар для студентов, которые летом будут работать вожатыми в детских оздоровительных лагерях.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, на семинаре обсуждались причины, признаки и последствия употребления наркотиков. Стражи порядка рассказали студентам об ответственности, которая установлена за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Также они назвали алгоритм действий, который необходимо предпринять в случае, если студенты заподозрят несовершеннолетних в употреблении наркотиков.