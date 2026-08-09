Михаил Ведерников: Труд строителей - фундамент развития городов и районов

19:38, 09 августа 2026, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил работников строительной отрасли губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере МАХ.

Он подчеркнул, что благодаря важному созидательному труду строителей люди получают уютное и доступное жильё, современную социальную инфраструктуру, комфортную городскую среду. «Это важный фундамент уверенного развития наших городов и районов», - подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил строителей за высокое мастерство и верность профессии, за душу, которую они вкладывают в каждый объект.

«Желаю масштабных проектов и вдохновения для смелых решений! Счастья и благополучия вам и вашим близким!» - заключил губернатор.