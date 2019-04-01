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Общество

О правилах дорожного движения рассказали инспекторы ГИБДД великолукским школьникам

1 апреля для учащихся средней общеобразовательной школы  №7 Великих Лук инспекторы ГИБДД провели занятие по правилам дорожного движения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе него полицейские с помощью видеоматериалов разобрали со школьниками распространенные ошибки, которые дети не должны допускать на дорогах.

Также инспекторы провели для учащихся школы тематические ребусы, головоломки и викторины, которые были направлены на то, чтобы школьники в очередной раз повторили и закрепили правила дорожного движения.

Подобные занятие полицейские проводят во всех образовательных учреждениях Псковской области. Их цель – проверить знание ребят, напомнить и разъяснить им правила безопасного поведения на дороге.

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