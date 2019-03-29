Повторно севшие за руль нетрезвыми водители задержаны в Опочке, Великих Луках и Дно

20:32, 01 апреля 2019, ПАИ

В Опочке, Великих Луках и Дно дорожная полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, ночью 31 марта в Опочке по улице Коммунальной на автомобиле ВАЗ-21102, ехал пьяный 27-летний местный житель.

Ночью 30 марта в Дно полицейские задержали 30-летнего нетрезвого водителя, который следовал по улице Урицкого. Он находился за рулём автомобиля ВАЗ-21073.

Ещё один водитель в нетрезвом виде был задержан в Великих Луках 29 марта. Им оказался 47-летний местный житель. Стражи порядка остановили его автомобиль Chery, когда он ехал на нём по улице Липецкой.

Дорожные полицейские также выявили пьяных водителей в Острове, Красногородске, Пушкинских Горах и Гдовском районе. По данным фактам проводятся проверки. В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.