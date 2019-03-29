10 лет тюрьмы грозит островичу, который в ходе ссоры порезал родственника

21:10, 01 апреля 2019, ПАИ

До 10 лет тюрьмы грозит жителю Островского района, который в ходе ссоры порезал родственника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что ссора между родственниками произошла в декабре 2018 года. Будучи пьяным подозреваемый нанёс пострадавшему два удара колюще-режущим предметом. Из-за полученных травм потерпевший был доставлен в больницу, где он лечился более двух недель.

Подозреваемому предъявлено обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).