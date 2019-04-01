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Общество

Концерт «Картинки с выставки» прошёл в музее Печор

28 марта в Печорах прошёл концерт, посвящённый 180-летию со дня рождения М. П. Мусоргского. Его провели преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже искусств, преподаватели исполнили фортепианный цикл М. П. Мусоргского «Картинки с выставки». Анна Гаранова и Валерия Дунюшкина выступили в фортепианном дуэте, Екатерина Долгина играла на аккордеоне, Роман Елансков – на баяне, Георгий Гребень – на гитаре и балалайке-контрабасе.

Слушателями концерта стали ученики Изборска и Печор, сотрудники музеев, и просто любители музыки. Он проходил в рамках проекта, посвящённого ансамблевому музицированию и с целью профориентационной работы.

М. П. Мусоргский создал цикл «Картинки с выставки» в 1874 году после посещения выставки художника, архитектора, театрального декоратора Виктора Гартмана. 

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