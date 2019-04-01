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Общество

ВТБ подвел итоги второго сезона акции «Время Мультивпечатлений»

ВТБ совместно с Visa подвел итоги новогоднего сезона акции «Время Мультивпечатлений», которая позволяет клиентам банка получать ценные призы, ежедневно совершая привычные покупки по дебетовым и кредитным картам VISA, включая передовой продукт банка – «Мультикарту». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в банке.

По итогам зимнего этапа организаторы определили трех главных победителей. Они выбрали призы в категориях «Бонустур по Японии», «Путешоппинг» и «Автошоппинг». Победители второго уровня получат персональные сертификаты на организацию тематических впечатлений.

«Мы подвели итоги второго этапа акции «Время Мультивпечатлений». Стоит отметить, что в зимнем сезоне приняли участие еще больше наших клиентов. Интерес понятен – уникальные призы можно получить, просто совершая каждодневные покупки. Поздравляем победителей и напоминаем, что у других клиентов ВТБ еще есть шанс выиграть ценные призы в третьем сезоне», - прокомментировала старший вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте multilife.vtb.ru и создать свое уникальное Мультивпечатление – комбинацию из двух предложенных категорий: рестораны, путешествия, спортивные события и множество других. Общий призовой фонд акции «Время Мультивпечатлений» составляет более 12 млн рублей

Чтобы претендовать на выигрыш, в течение сезона необходимо совершить минимум 10 транзакций от 500 рублей каждая для оплаты товаров и услуг, в том числе в интернет-магазинах. Призом по результатам акции станет выбранное Мультивпечатление, подарочный сертификат или денежное вознаграждение.

По правилам акции у всех владельцев «Мультикарты» есть возможность принять участие в третьем сезоне -  с 25 марта по 30 июня этого года. 

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