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Общество

Президент РФ подписал закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

Президент России Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата, чтобы довести пенсии до прожиточного минимума в регионе, а после – проводиться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.

Пенсии пересчитают по новым правилам с 1 января 2019 года, гражданам выплатят недополученные за этот период деньги.

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