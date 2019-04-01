Президент РФ подписал закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума

22:45, 01 апреля 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь сначала будет устанавливаться социальная доплата, чтобы довести пенсии до прожиточного минимума в регионе, а после – проводиться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.

Пенсии пересчитают по новым правилам с 1 января 2019 года, гражданам выплатят недополученные за этот период деньги.