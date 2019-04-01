Запрет на использование моторных судов на всех водоемах Псковской области будет введен с 10 апреля

22:55, 01 апреля 2019, ПАИ

С 10 апреля в Псковской области будет введен весенний запрет на использование моторных судов на всех водоемах региона. Как сообщается на официальном сайте администрации Пскова, он продлится по 15 июня.

Соответствующий приказ подписал комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области. Согласно нему, в период запрета нельзя будет ходить на моторных плавательных средствах всех типов по всем водоёмам Псковской области.