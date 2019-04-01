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Общество

100 млрд рублей хотят направить на развитие туризма в России

Минэкономразвития планирует потратить на развитие российского туризма 100 млрд рублей. Данные средства планируется выделить в рамках программы поддержки отрасли до 2024 года, пишет газета «Ведомости».

Согласно программе, планируется развивать туристические «точки притяжения». Для этого туристическим направлениям будут присваивать категории: наивысшая, уникальная.

«Наивысший» уровень получат Москва, Санкт-Петербург, Владивосток. «Уникальный» - будет присвоен Байкалу и Камчатке. Также отдельно будет «национальный» уровень. В него войдут курорты Краснодарского края, Крыма, Кавказа и Алтай.

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