100 млрд рублей хотят направить на развитие туризма в России
Минэкономразвития планирует потратить на развитие российского туризма 100 млрд рублей. Данные средства планируется выделить в рамках программы поддержки отрасли до 2024 года, пишет газета «Ведомости».
Согласно программе, планируется развивать туристические «точки притяжения». Для этого туристическим направлениям будут присваивать категории: наивысшая, уникальная.
«Наивысший» уровень получат Москва, Санкт-Петербург, Владивосток. «Уникальный» - будет присвоен Байкалу и Камчатке. Также отдельно будет «национальный» уровень. В него войдут курорты Краснодарского края, Крыма, Кавказа и Алтай.