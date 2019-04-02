Международный день детской книги празднуется 2 апреля

09:37, 02 апреля 2019, ПАИ

2 апреля празднуется Международный день детской книги. Как пишет сalend.ru, праздник приурочен ко дню рождения сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена и отмечается с 1967 года по инициативе Международного совета по детской книге.

День направлен на привлечение внимания к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, к проблемам доступности детской книги и распространению чтения.

Детская литература появилась примерно в XIX веке. В это время были написаны специально для детей сказки братьев Гримм и Ганса Христиана Андерсена. До этого детям в основном рассказывали сказки устно, или же они читали басни.

В России еще в XVII веке иеромонах Савватий писал стихи для детей, а в XVIII - XIX веках детские произведения создавали Александр Пушкин, Сергей Аксаков, Александр Шишков, Антоний Погорельский. Тогда же в свет начали выходить первые детские журналы. В настоящее время детская литература — отдельное направление в литературе.

В рамках праздника ежегодно автор из страны-хозяйки пишет послание всем детям Земли, а художник рисует плакат Международного дня детской книги. В дальнейшем эти материалы используются для популяризации книг и развития интереса к чтению по всему миру.

Также в этот день вручается международная премия имени Ганса Христиана Андерсена. Её удостаиваются лучшие детские писатели и художники.