Неизвестные подожгли «Форд Фокус» в псковской деревне Черёха

09:07, 02 апреля 2019, ПАИ

2 апреля в 3:46 в Псковском районе в деревне Черёха сгорел «Форд Фокус» 2000 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стал поджог.

1 апреля в 17:31 в Пскове на улице Индустриальной на территории ГИК № 46 сгорел ВАЗ-2109, а в ВАЗ-2112 огонь повредил лакокрасочное покрытие и переднюю левую фару. Также горели мусор и сухая растительность. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.