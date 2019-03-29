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Неизвестные подожгли «Форд Фокус» в псковской деревне Черёха

2 апреля в 3:46 в Псковском районе в деревне Черёха сгорел «Форд Фокус» 2000 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стал поджог.

1 апреля в 17:31 в Пскове на улице Индустриальной на территории ГИК № 46 сгорел ВАЗ-2109, а в ВАЗ-2112 огонь повредил лакокрасочное покрытие и переднюю левую фару. Также горели мусор и сухая растительность. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

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