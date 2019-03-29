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Мужчина пострадал на пожаре в жилом доме в псковском Ершово

1 апреля в 12:11 в Псковском районе в деревне Ершово сгорел жилой дом. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 54-летний хозяин дома получил термические ожоги кистей и лица. Причина пожара - нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.

В 5:27 в Плюсском районе в деревне Струйско из-за короткого замыкания электропроводки сгорели дачный дом и надворная постройка.

По той же причине в 9:45 в Печорском районе в деревне Клезино сгорел дачный дом.

В 15:45 в Кунье на улице Дзержинского сгорели 6 сараев из-за неосторожного обращения с гнем.

В 20:00 в Дедовичах на улице Интернациональной в многоэтажном доме в двухкомнатной квартире огонь повредил диван. Причина возгорания - неосторожное обращение хозяина квартиры с огнем при курении.

В 21:24 в Острове-3 на улице Фестивальной выгорел гараж из-за короткого замыкания электропроводки.

В 22:10 в Плюсском районе в деревне Манкошев Луг по причине нарушения правил при эксплуатации печного оборудования в жилом доме в дымоходе загорелась сажа.

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