Лыжникам сборной России могут запретить соцсети

10:58, 02 апреля 2019, ПАИ

Во время ответственных стартов сезона сборной России по лыжным гонкам могут запретить использование социальных сетей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу Федерации лыжных гонок РФ, главного тренера сборной России Елену Вяльбе.

По ее словам, ранее подобную меру ввел наставник Шведской национальной сборной по биатлону Вольфганг Пихлер: он запретил спортсменам общаться в соцсетях во время Олимпиады и Чемпионата мира.

Глава Федерации лыжных гонок РФ не видит в этой санкции ничего страшного. По мнению Елены Вяльбе, в дни соревнований нужно сосредоточиться только на работе и «отключиться от всего». Главный тренер сборной РФ по лыжным гонкам также пояснила, что нужно запретить лыжникам публиковать фотографии и рекламу в соцсетях и не читать комментарии, чтобы «спать спокойно и не думать о всяких глупостях».

Ближайший Чемпионат мира по лыжам состоится в 2021 году в Оберстдорфе (Германия). Главными стартами для российских спортсменов в сезоне 2019-2020 станут этапы Кубка мира.