Блокировки онлайн-продажи капканов добился порховский прокурор

09:29, 02 апреля 2019, ПАИ

Прокурор Порховского района добился блокировки раздела сайта, где продавались ногозахватывающие удерживающие капканы со стальными дугами для охоты на животных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ведомстве отметили, что применение этих капканов запрещено в России, их использование влечет административную ответственность. К тому же, на сайте не указывалось на противоправность использования этого вида капканов, владельцы сервиса побуждали к совершению правонарушений и способствовали этому.

В связи с этим прокурор Порховского района направил в Псковский городской суд административное исковое заявление, чтобы признать данную информацию запрещенной к распространению на территории России. Суд удовлетворил требования прокурора и возложил на Управление Роскомнадзора по Псковской области обязанность по блокировке доступа к соответствующему разделу интернет-магазина. Исполнение решения суда находится на контроле прокурора района.