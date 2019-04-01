Матч «Луки-Энергия» со смоленским «Днепром» не состоится

10:30, 02 апреля 2019, ПАИ

Матч 18-го тура ОЛИМП-Первенства России «Луки-Энергия» - «Днепр», который был назначен на 5 апреля на стадионе «Экспресс» в Великих Луках, не состоится. Как сообщили Псковскому агентству информации в великолукском футбольном клубе, смоленской команде будет зачтено техническое поражение, а великолучане получат 3 очка.

В связи с этим 6 апреля на стадионе «Экспресс» товарищеский матч с другой смоленской командой – «Красный». Такое решение приняло руководство «Луки-Энергии». Игра начнётся в 14:00.

Всего команде «Луки-Энергия» предстоят 7 официальных весенних матчей ОЛИМП-Первенства России. 13 апреля запланирован выездной матч с «Ленинградцем», 19 апреля в Великих Луках пройдёт встреча с «Псковом-747».