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Общество

Экс-заместитель начальника псковской полиции занял пост руководителя тверского УМВД

Экс-заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник Пётр Пырх назначен на должность начальника Управления МВД России по Тверской области, сообщает tverigrad.ru. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ 1 апреля 2019 года.

Ранее Пётр Пырх занимал пост заместителя начальника тверского УМВД. 

Пётр Пырх родился 28 сентября 1969 года в Пскове. В 1999 году окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета МВД России, в 2013 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 1993 году начал карьеру в органах внутренних дел с должности милиционера батальона патрульно-постовой службы, с 1994 по 1997 год занимал различные должности в органах внутренних дел Пскова. С 1997 по 2007 год проходил службу в аппарате УВД Псковской области. С 2007 по 2011 год занимал должность заместителя начальника УМВД России по региону – начальника штаба. С 2011 по 2015 год - заместитель начальника УМВД России по Псковской области.

Награжден ведомственными наградами и государственной наградой – медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Женат, воспитывает двух дочерей.

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