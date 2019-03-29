0
16:44
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
12:30
В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело
11:30
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности
11:15
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
09:32
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
13:50
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
12:40
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
Еще новости
Происшествия

За кражи в псковских магазинах две уроженки Белоруссии отправятся в колонию-поселение

За кражи в магазинах Псковской области две уроженки Белоруссии осуждены к 1 году и 20 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Женщины 34 и 36 лет прибыли в Великие Луки в сентябре 2018 года на ВАЗе. Они заходили в сетевые магазины, брали недорогой товар, стоимость которого обычно не превышала тысячи рублей, и проходили с ним на кассу. Злоумышленницы демонстрировали купюру достоинством 5 тысяч рублей, вводили работницу магазина в заблуждение тем, что, якобы, уже передали ей деньги, и получали с этой банкноты сдачу. После этого женщины завладевали сдачей и товаром, после чего скрывались.

Таким образом мошенницы обокрали пять магазинов в Великих Луках, также они использовали данный метод в других городах Псковской области. Причиненный ущерб составил более 50 тысяч рублей. Подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки.

В их отношении были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража) и частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничеств). Решение о наказании принял Великолукский городской суд.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
29 марта 2019
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело
29 марта 2019
В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело 1
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности
29 марта 2019
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности 1
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
29 марта 2019
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
29 марта 2019
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
28 марта 2019
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
27 марта 2019
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области
27 марта 2019
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области

Идет загрузка...