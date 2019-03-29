За кражи в псковских магазинах две уроженки Белоруссии отправятся в колонию-поселение

11:12, 02 апреля 2019, ПАИ

За кражи в магазинах Псковской области две уроженки Белоруссии осуждены к 1 году и 20 дням лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщины 34 и 36 лет прибыли в Великие Луки в сентябре 2018 года на ВАЗе. Они заходили в сетевые магазины, брали недорогой товар, стоимость которого обычно не превышала тысячи рублей, и проходили с ним на кассу. Злоумышленницы демонстрировали купюру достоинством 5 тысяч рублей, вводили работницу магазина в заблуждение тем, что, якобы, уже передали ей деньги, и получали с этой банкноты сдачу. После этого женщины завладевали сдачей и товаром, после чего скрывались.

Таким образом мошенницы обокрали пять магазинов в Великих Луках, также они использовали данный метод в других городах Псковской области. Причиненный ущерб составил более 50 тысяч рублей. Подозреваемых задержали сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки.

В их отношении были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража) и частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничеств). Решение о наказании принял Великолукский городской суд.