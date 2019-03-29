До 5 лет тюрьмы грозит подросткам из Острова за серию краж велосипедов и мопедов

12:22, 02 апреля 2019, ПАИ

7 подростков из Острова совершили серию краж велосипедов и мопедов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, им предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). За эти преступления им грозит до 5 лет тюрьмы.

Установлено, что с мая по декабрь 2018 года подростки похищали велосипеды и мопеды из подъездов домов и с прилегающих к ним территорий. Украденное подозреваемые разбирали и перекрашивали.

Стражи порядка задержали воров двухколесного транспорта. Материальный ущерб, который они нанесли, придётся возмещать их родителям, так как подозреваемые являются несовершеннолетними. Также родителей подозреваемых привлекли к административной ответственности за то, что они ненадлежащим образом воспитывают детей.