0
16:44
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
12:30
В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело
11:30
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности
11:15
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
09:32
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
13:50
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
12:40
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
Еще новости
Происшествия

До 5 лет тюрьмы грозит подросткам из Острова за серию краж велосипедов и мопедов

7 подростков из Острова совершили серию краж велосипедов и мопедов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, им предъявлено обвинение по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). За эти преступления им грозит до 5 лет тюрьмы.

Установлено, что с мая по декабрь 2018 года подростки похищали велосипеды и мопеды из подъездов домов и с прилегающих к ним территорий. Украденное подозреваемые разбирали и перекрашивали.

Стражи порядка задержали воров двухколесного транспорта. Материальный ущерб, который они нанесли, придётся возмещать их родителям, так как подозреваемые являются несовершеннолетними. Также родителей подозреваемых привлекли к административной ответственности за то, что они ненадлежащим образом воспитывают детей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
29 марта 2019
Пропавшую женщину с малолетними детьми ищут псковские полицейские
В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело
29 марта 2019
В отношении экс-руководителя Псковпассажиравтотранса возбуждено уголовное дело 1
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности
29 марта 2019
МЧС призывает жителей Псковской области сообщать о нарушениях пожарной безопасности 1
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
29 марта 2019
164 пала травы зафиксированы в Псковской области с начала года
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
29 марта 2019
37 палов травы произошли 28 марта в Псковской области
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
28 марта 2019
Средний размер взятки в Псковской области в 2018 году составил 237 тысяч рублей
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
27 марта 2019
В ТРК «Акваполис» сработала пожарная тревога
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области
27 марта 2019
16 палов травы произошли 26 марта в Псковской области

Идет загрузка...