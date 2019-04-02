Молодежный фестиваль поэзии пройдет в Пскове 18-19 апреля

13:14, 02 апреля 2019, ПАИ

Молодежный фестиваль поэзии пройдет в Пскове 18-19 апреля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

18 апреля в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Набат, 3) в 10:00 состоится торжественное открытие фестиваля, с 10:30 до 12:30 запланировано выступление участников конкурса молодых поэтов с авторскими поэтическими произведениями. С 14:00 до 15:30 выступят участники конкурса молодых чтецов, а с 15:30 до 16:30 будет работать лаборатория поэтического, чтецкого и переводческого творчества.

19 апреля с 9:30 до 10:30 состоится выступление полуфиналисты конкурса, с 10:00 до 11:30 пройдет встреча с поэтами Пскова и гостями из Москвы и Санкт-Петербурга, с 11:15 до 11:45 - награждение финалистов. С 11:45 до 13:00 будет проходить концерт с участием финалистов конкурса и бардов – участников проекта «Стихи и песни на границе России». В 13:00 фестиваль закроется общей фотографией на память.

Молодежный фестиваль поэзии проводится в рамках проекта «Стихи и песни на границе России», поддержанного Фондом президентских грантов.