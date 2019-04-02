Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»

13:29, 02 апреля 2019, ПАИ

25 апреля в 19:00 в БКЗ филармонии состоится концерт в рамках проекта главного дирижера и художественного руководителя Псковского симфонического оркестра Николая Хондзинского «Звук создан Богом». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в программе прозвучат концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и Симфония № 7 Сергея Прокофьева.

Седьмая симфония — последнее симфоническое сочинение Сергея Прокофьева. Она вместе с Симфонией-концертом для виолончели, Концертино для виолончели с оркестром и Сонатой для виолончели соло, вдохновленными исполнителем Л. Ростроповичем, сблизившимся с композитором в последние годы его жизни, завершает творческий путь Прокофьева, рассказали в дирекции.

Эта симфония задумывалась первоначально как произведение для детей. В конце 1951 года Сергея Прокофьев сообщил, что собирается написать несложную симфонию для радиовещания для детской аудитории. Замысел постепенно приобретал реальные черты, и в начале весны уже был закончен клавир. Весна и начало лета были посвящены оркестровке, а 2 июля в одном из писем композитор сообщал, что заканчивает симфонию.

Заключительный концерт «Звук создан Богом» пройдет при участии солиста Гайка Казазяна (скрипка).

Гайк Казазян родился в Ереване (Армения). В 1989 году поступил в Ереванскую музыкальную школу имени Саят-Новы. В 1995 году на конкурсе скрипачей в Бельгии он был удостоен золотой медали и Гран-при. В том же году был приглашен в Бельгию и Францию на сольные концерты. В 1996 году переехал в Москву и поступил в Музыкальную школу имени Гнесины. С 2000 по 2006 годы Гайк Казазян учился в Московской консерватории (класс профессора Э. Грача), с 2006 по 2009 — там же в аспирантуре (руководитель — профессор Э. Грач). В период учебы в 2002-2003 годы ему была назначена стипендия президента РФ, в 2003-2004 годы — стипендия правительства РФ. Брал мастер-классы у таких выдающихся музыкантов, как Ш. Минц, И. Гендель и других. С 2006 по 2008 год Гайк Казазян учился в Королевском колледже музыки в Лондоне, под руководством профессора И. Рашковского.

Гайк Казазян является лауреатом республиканских, всероссийских и международных конкурсов, среди которых Международный конкурс в Бельгии (1995, Гран-при и золотая медаль), Международный конкурс «Кlоster Shontal» в Германии (1997, II премия и специальный приз за лучшее исполнение виртуозного произведения), Всероссийский конкурс «Новые имена» (2000, Гран-при в составе фортепианного трио), ХII Международный конкурс имени П. И. Чайковского (2002, IV премия и 3 специальных приза: от телеканала «Культура», от Московской консерватории и от фонда «Новые имена»), Международный конкурс скрипачей в Южной Корее (2007, победитель и специальный приз за лучшее исполнение произведении корейского композитора) и другие.

Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты можно приобрести на сайте псковской филармонии.