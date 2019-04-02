0
13:45
Грузинское шоу пройдет в псковском ресторане «Инжир» 19 апреля
13:29
Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»
13:04
Выставка фотографий Дмитрия Маркова откроется 6 апреля в Нью-Йорке
10:25
Сделай сам
09:58
«Семь раз отмерь» - 29 марта
22:45
Президент РФ подписал закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума
20:51
Три тысячи жителей соседних регионов и стран планируется обслужить в Псковской области по «медицинскому туризму»
Еще новости
  • Коротко
Общество

Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»

25 апреля в 19:00 в БКЗ филармонии состоится концерт в рамках проекта главного дирижера и художественного руководителя Псковского симфонического оркестра Николая Хондзинского «Звук создан Богом». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, в программе прозвучат концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и Симфония № 7 Сергея Прокофьева.

Седьмая симфония — последнее симфоническое сочинение Сергея Прокофьева. Она вместе с Симфонией-концертом для виолончели, Концертино для виолончели с оркестром и Сонатой для виолончели соло, вдохновленными исполнителем Л. Ростроповичем, сблизившимся с композитором в последние годы его жизни, завершает творческий путь Прокофьева, рассказали в дирекции.

Эта симфония задумывалась первоначально как произведение для детей. В конце 1951 года Сергея Прокофьев сообщил, что собирается написать несложную симфонию для радиовещания для детской аудитории. Замысел постепенно приобретал реальные черты, и в начале весны уже был закончен клавир. Весна и начало лета были посвящены оркестровке, а 2 июля в одном из писем композитор сообщал, что заканчивает симфонию.

Заключительный концерт «Звук создан Богом» пройдет при участии солиста Гайка Казазяна (скрипка).

Гайк Казазян родился в Ереване (Армения). В 1989 году поступил в Ереванскую музыкальную школу имени Саят-Новы. В 1995 году на конкурсе скрипачей в Бельгии он был удостоен золотой медали и Гран-при. В том же году был приглашен в Бельгию и Францию на сольные концерты. В 1996 году переехал в Москву и поступил в Музыкальную школу имени Гнесины. С 2000 по 2006 годы Гайк Казазян учился в Московской консерватории (класс профессора Э. Грача), с 2006 по 2009 — там же в аспирантуре (руководитель — профессор Э. Грач). В период учебы в 2002-2003 годы ему была назначена стипендия президента РФ, в 2003-2004 годы — стипендия правительства РФ. Брал мастер-классы у таких выдающихся музыкантов, как Ш. Минц, И. Гендель и других. С 2006 по 2008 год Гайк Казазян учился в Королевском колледже музыки в Лондоне, под руководством профессора И. Рашковского.

Гайк Казазян является лауреатом республиканских, всероссийских и международных конкурсов, среди которых Международный конкурс в Бельгии (1995, Гран-при и золотая медаль), Международный конкурс «Кlоster Shontal» в Германии (1997, II премия и специальный приз за лучшее исполнение виртуозного произведения), Всероссийский конкурс «Новые имена» (2000, Гран-при в составе фортепианного трио), ХII Международный конкурс имени П. И. Чайковского (2002, IV премия и 3 специальных приза: от телеканала «Культура», от Московской консерватории и от фонда «Новые имена»), Международный конкурс скрипачей в Южной Корее (2007, победитель и специальный приз за лучшее исполнение произведении корейского композитора) и другие.

Концерт проходит в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны». Билеты можно приобрести на сайте псковской филармонии. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Грузинское шоу пройдет в псковском ресторане «Инжир» 19 апреля
02 апреля 2019
Грузинское шоу пройдет в псковском ресторане «Инжир» 19 апреля
Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»
02 апреля 2019
Седьмую симфонию Сергея Прокофьева услышат псковичи на концерте «Звук создан Богом»
Выставка фотографий Дмитрия Маркова откроется 6 апреля в Нью-Йорке
02 апреля 2019
Выставка фотографий Дмитрия Маркова откроется 6 апреля в Нью-Йорке
«Семь раз отмерь» - 29 марта
02 апреля 2019
«Семь раз отмерь» - 29 марта
Президент РФ подписал закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума
01 апреля 2019
Президент РФ подписал закон о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума
Три тысячи жителей соседних регионов и стран планируется обслужить в Псковской области по «медицинскому туризму»
01 апреля 2019
Три тысячи жителей соседних регионов и стран планируется обслужить в Псковской области по «медицинскому туризму»
Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
01 апреля 2019
Поисковая строка: ПАИ-live с Геннадием Корольковым
Навстречу новым вершинам
01 апреля 2019
Навстречу новым вершинам

Идет загрузка...